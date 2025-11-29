Zeytinburnu'nda otomobil rayların üzerinde kaldı: Tramvay seferleri aksadı

İstanbul Zeytinburnu’nda, Merkezefendi Tramvay Durağı yakınlarında tramvay yoluna giren bir otomobil, seferlerin aksamasına neden oldu.

Merkezefendi Tramvay Durağı yakınında meydana gelen olayda, 34 KG 004 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle tramvay yoluna girdi ve rayların üzerinde kaldı. Bu durum, Kabataş-Bağcılar hattındaki seferlerin yaklaşık bir saat süreyle aksamasına yol açtı.

YOLCULAR BİR SONRAKİ DURAĞA YÜRÜYEREK GİTTİ

Seferlerin aksaması nedeniyle Kabataş-Cevizlibağ ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında kısmi seferler yapılmak zorunda kalındı. Bu süreçte bazı yolcular, bir sonraki durağa ulaşmak için yürümeyi tercih etti.

Olay yerine gelen ekipler, otomobili çekici yardımıyla rayların üzerinden kaldırdı. Aracın kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.