Batman'da traktör faciası: 9 yaşındaki İsa kurtarılamadı

Yayınlanma:
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında, tarlada traktörün çarptığı 9 yaşındaki İsa Şimşek yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra meydana geldi.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında yaşanan trajik bir kaza, 9 yaşındaki bir çocuğun hayatına mal oldu.

Olay, öğleden sonra bir tarlada meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir traktör, tarlada çalıştığı belirtilen İsa Şimşek’e (9) çarptı.

batmanda-traktorun-carptigi-9-yasindaki-1039358-308451.jpg

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İsa Şimşek, hızla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik İsa, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!

Şimşek'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, traktör sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

