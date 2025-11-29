Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!

Hatay’ın Belen ilçesinde, Kömürçukuru Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevlerin kısa süre içerisinde yükseldiğinin fark edilmesi üzerine, yangın ihbarı yetkililere ulaştırıldı. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Manavgat'ta korkutan yangın: Anne ve 3 çocuğu alevlerin arasından böyle kurtuldu

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmasını engellemek amacıyla kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere karşı ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te otoyolda can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti 2'si ağır 4 yaralı