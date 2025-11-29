Manavgat'ta korkutan yangın: Anne ve 3 çocuğu alevlerin arasından böyle kurtuldu

Yayınlanma:
Antalya Manavgat'ta bir binanın en üst katındaki yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu çevredekiler kapıyı kırıp kurtardı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi.

Saat 12.00 civarında Yayla Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binanın son katındaki evde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

3-cocuk-anne-2.jpeg

3-cocuk-anne.jpeg

KAPIYI KIRARAK ÇIKARDILAR

Yangının etkisiyle evde mahsur kalan anne ve üç çocuğu, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kapının kırılması sonucu dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen aileye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından oksijen tedavisi uygulandı ve durumları kontrol altına alındı.3-cocuk-anne-3.jpeg

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekipler, yangının nasıl başladığını tespit etmek için çalışmalarını sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

