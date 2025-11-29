Gaziantep'te otoyolda can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti 2'si ağır 4 yaralı

Gaziantep’te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin yaşamına mal oldu ve dört kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza, öğle saatlerinde otoyolun kuzey ve doğu gişeleri arasında yaşandı. İddiaya göre, Samet Kezer kullandığı 34 CSK 937 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 3’ü ağır olmak üzere 5 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen araçtaki Ayşe Turan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'un dibindeki fay 965 yıl sonra uyanıyor! Deprem uzmanı açıkladı

Kazada yaralananlardan Şehnaz Turan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Samet Kezer ve Latif Turan’ın ise hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi. Ayşe Turan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.