Sakarya'nın Pamukova ilçesi, gece 01.06'da meydana gelen 3.1'lik depremle sallandı. Depremin şiddeti küçük de olsa vatandaşlarda panik yarattı.

Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından da 3.2 olaak ölçülürken beklenmedik açıklama Deprem Jeolojisi Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş'tan geldi.

DEPREM UZMANI AÇIKLADI: 2 YILDIR OLANLAR HAZIRLIK EVRESİ

Vatandaşları gece saatlerinde sokağa döken depremin ardından paylaşım yapan Dr. Ramazan Demirtaş, sarsıntıya neden olan fayın Kuzey Anadolu Fay Zonunun Güney kolunda yaşandığını söyledi.

Depremin ardından 1065 yılında Geyve'de yaşanan depremi hatırlatan Dr. Ramazan Demirtaş, 3.1'lik sarsıntıyı "hazırlık evresi" olarak yorumladı.

İznik - Mekece segmentinin doğu ve batısında, Pamukova'dan Gemlik Körfezine uzanan hatta, 70 kilometre yarıçaplı alandaki yerleşimler için uyarılarda bulunan Demirtaş, son 2 yıldır yaşanan küçük çaplı depremlerin izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Demirtaş bu hat üzerindeki yapıların depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Deprem KAFZ'nun Geyve segmenti ile İznik-Mekece segmenti arasında, en son 1065 yılında deprem üreten 965 yıldır deprem üretmeyen İznik-Mekece segmentinin HAZIRLIK EVRESİ depremlerinden birini temsil etmektedir."

"İznik-Mekece segmentinin doğu (Pamukova) ve batı (Gemlik Körfezi) komşu segmentlerde son 2 yıldır olan hazırlık evresi depremler yakından izlenmeli ve İznik-Mekece merkezli 70km yarıçaplı alanda kalan kentler depreme hazır hale getirilmelidir."