Zeytinburnu'da akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı Sokak'ta, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA ATEŞ ETTİ

Öğle saat 12.30 sıralarında sokakta karşılaşan husumetli akrabalar arasındaki tartışmanın nedeni henüz belirlenemedi. Kavganın büyümesi üzerine taraflar bıçak ve silah kullandı. İddiaya göre, bir taraf diğer taraftaki akrabayı önce bıçakladı, ardından da silahla ateş ederek yaraladı. Yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

