Bolu'da zincirleme yaza: 3 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Bolu’da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Bolu-Mudurnu karayolunun Doğancı mevkiinde, saat 14.30’da meydana gelen zincirleme kazada, Mudurnu yönüne giden Mustafa Ç.’nin, çalıştığı tavuk entegre tesisine dönüş yapmak istediği otomobile, arkasından gelen Sinan B. yönetimindeki otomobil ile Yahya B. idaresindeki plakalı araç çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI!

Kazanın ardından olay yerinde bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu ve yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada 2 kişi can verdi! Dehşet anları kameradaZincirleme kazada 2 kişi can verdi! Dehşet anları kamerada

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı.

3-otomobil-carpisti-3-yarali-1015544-301300.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Polis ekiplerinin, yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak:DHA

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Türkiye
Zeytinburnu'da akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü
Zeytinburnu'da akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü
Binlerce sığır 50 gündür Marmara'nın ortasında tutsak
Binlerce sığır 50 gündür Marmara'nın ortasında tutsak
Çiftçilere tonlarca dağıtıldı
Çiftçilere tonlarca dağıtıldı