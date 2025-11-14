Bolu'da zincirleme yaza: 3 kişi yaralandı

Bolu-Mudurnu karayolunun Doğancı mevkiinde, saat 14.30’da meydana gelen zincirleme kazada, Mudurnu yönüne giden Mustafa Ç.’nin, çalıştığı tavuk entegre tesisine dönüş yapmak istediği otomobile, arkasından gelen Sinan B. yönetimindeki otomobil ile Yahya B. idaresindeki plakalı araç çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI!

Kazanın ardından olay yerinde bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu ve yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Polis ekiplerinin, yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.