Zenne ile kadının dansı gündem olmuştu: Tutuklandı

İzmir'de bir eğlence mekanında çekilen görüntülerde, A.S. isimli zenne ve H.K. isimli kadının dansı sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sonrası dans görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını ve A.S. ile H.K.'nın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Eğlence mekanında dans eden iki kişi gözaltına alındı

Başsavcılık, açıklamasında, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K. ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

KADIN TUTUKLANDI, ERKEK SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden H.K. “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme” ve “Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek” suçlarından tutuklanmış, diğer şüpheli A.S. ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanmak üzere adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmıştır” denildi.