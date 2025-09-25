Eğlence mekanında dans eden iki kişi gözaltına alındı

İzmir'deki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan oryantal dans görüntülerine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma dini değerlere alenen hakaret suçu üzerinden açıldı. Dans görüntüleri yayılan iki kişi de gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.