Zehir tacirlerinin oyununu polis bozdu! Bakın nereye gizlemişler

Erzincan’da zehir tacirleri, uyuşturucu maddeleri gizlemek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, yol uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilin içinde arama yapıldı.

OYUNCAK BEBEĞİN İÇİNE UYUŞTURUCU GİZLEMİŞLER!

Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalar sırasında, zehir tacirlerinin akıl almaz yöntemi deşifre edildi. Köpeğin tepki verdiği oyuncak bebeği açan polis ekipleri, bebeğin içerisine gizlenmiş 50 parça halinde bez parçasına emdirilmiş 49 bin 500 kullanımlık bonzai ile bonzai maddesini ele geçirdi.

Yatak odasına kurduğu özel düzeneği polis deşifre etti! İfadesi pes dedirtti

1 KİŞİ TUTUKLU, DİĞERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST!

Aracın içindeki 2 kişi gözaltına alınırken 2 şüpheli şahıstan biri 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.