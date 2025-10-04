Yatak odasına kurduğu özel düzeneği polis deşifre etti! İfadesi pes dedirtti

Yatak odasına kurduğu özel düzeneği polis deşifre etti! İfadesi pes dedirtti
Yayınlanma:
Adana’da bir apartman dairesinin yatak odasına özel düzenekli sera kurarak Hint keneviri yetiştiren 34 yaşındaki Yüksel D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs ifadesinde, "Evi ben kiraladım ancak tanımadığım biri kullanıyor. Uyuşturucu bana ait değil" ifadelerin, kullanırken sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde 34 yaşındaki Yüksel D. isimli kişinin uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu apartman dairesine operasyon gerçekleştirdi.

yatak-odasina-kurdugu-serada-kenevir-yet-945602-280813.jpg

YATAK ODASINA ÖZEL DÜZENEKLİ SERA KURMUŞ!

Daireye giren polis ekipleri, yatak odasında termal çadır içerisinde sera kurulduğunu belirledi. Adreste arama yapan ekipler, hasat edilmiş 123,42 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, 3 şişe sıvı gübre, uyuşturucu üretiminde kullanılan çadır, termometre, aydınlatma sistemi ele geçirdi.

yatak-odasina-kurdugu-serada-kenevir-yet-945606-280813.jpg

İFADESİ PES DEDİRTTİ!

Gözaltına alınan Yüksel D., karakoldaki sorgusunda, "Evi ben kiraladım ancak tanımadığım başka biri kullanıyor. Uyuşturucu ve malzemeler bana ait değil. Daireyi kullanan kişi 2 gün önce cezaevine girdi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık Çocukları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor: İstismar ve uyuşturucu için harekete geçildiBakanlık Çocukları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor: İstismar ve uyuşturucu için harekete geçildi

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel D.., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!