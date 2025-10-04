Yatak odasına kurduğu özel düzeneği polis deşifre etti! İfadesi pes dedirtti

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde 34 yaşındaki Yüksel D. isimli kişinin uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu apartman dairesine operasyon gerçekleştirdi.

YATAK ODASINA ÖZEL DÜZENEKLİ SERA KURMUŞ!

Daireye giren polis ekipleri, yatak odasında termal çadır içerisinde sera kurulduğunu belirledi. Adreste arama yapan ekipler, hasat edilmiş 123,42 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, 3 şişe sıvı gübre, uyuşturucu üretiminde kullanılan çadır, termometre, aydınlatma sistemi ele geçirdi.

İFADESİ PES DEDİRTTİ!

Gözaltına alınan Yüksel D., karakoldaki sorgusunda, "Evi ben kiraladım ancak tanımadığım başka biri kullanıyor. Uyuşturucu ve malzemeler bana ait değil. Daireyi kullanan kişi 2 gün önce cezaevine girdi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık Çocukları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor: İstismar ve uyuşturucu için harekete geçildi

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel D.., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.