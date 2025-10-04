Bakanlık Çocukları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor: İstismar ve uyuşturucu için harekete geçildi

Geçmişinde istismar, uyuşturucu gibi suçlar bulunan şahısların çocukların bulunduğu okul, kreş park gibi yerlerde karıştıkları suçlar gündeme gelmiş kamuoyunda sert tepkilere neden olmuştu.

Çocukları Koruma Kanunu’nda düzenlemeye gitmek için harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kanuna yeni madde eklemek için taslak hazırladı.

BAKANLIK ÇOCUKLARI KORUMA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİĞE HAZIRLANIYOR

Bakanlığın hazırladığı taslağa göre; cinsel suçlar ve uyuşturucudan mahkûm olanlar veya haklarında soruşturma devam edenler, okul, kreş, çocuk parkı, kantin, oyun bahçesi ve yurtlarda çalışamayacaklar.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta Çocukları Koruma Kanunu’na yeni bir madde eklenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda haklarında cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu madde imâl ve ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik ve fuhuş suçları dâhilinde soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunan veya haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan kişilerin, çocuklara hizmet veren yerlerde çalışması yasaklanıyor.

Taslağa göre, bu suçlardan mahkûm olanlar, kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, çocuk parkı, oyun bahçesi, oyun salonu gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu iş yerlerinde çalıştırılamayacak ve bu yerleri işletemeyecek.

İSTİSMAR VE UYUŞTURUCU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Taslakta sayılan yasaklara aykırı olarak işçi çalıştırana mülki amir tarafından bir aylık net asgari ücret tutarından üç net asgari ücret tutarına kadar idari para cezası verilecek. Fiilin ilk cezanın verilmesinden itibaren üç yıl içerisinde tekrarı hâlinde ilgili işletmenin ruhsatı iptal edilecek. Bu suçlardan mahkûm olanlara çocuklarla ilgili iş yerlerinin açılması veya işletilmesi için izin ve ruhsat verilmeyecek. Bu kişilerce işletildiğinin tespit edilmesi hâlinde verilen izin ve ruhsatlar, bunları veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından derhâl iptal edilecek.