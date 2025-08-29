Zafer Partisi olağanüstü kongreye gidiyor!

Yayınlanma:
Zafer Partisi, parti tüzüğündeki değişiklik için olağanüstü kongre kararı aldı.

Zafer Partisi olağanüstü kongreye hazırlanıyor. Başkanlık Divanı'nın aldığı kararla, 13 Eylül Cumartesi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi toplanacak.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından açıklamaya göre tüzük değişikliği için olağanüstü kongre düzenlenecek.

Zafer Partisi'nin 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi 13 Eylül Cumartesi günü Anfa Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi'nde toplanacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Kongre 14 Eylül Pazar günü yapılalacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

