Zafer Mahallesi’nde gece yarısı silahlı çatışma: 1 yaralı

Malatya'da, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı.

TABANCADAN ÇIKAN KURŞUN BACAĞINA İSABET ETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, 30 yaşındaki Önder Pusat'a isabet etti.

Adana'da kanlı pusu: İş yerinin önünde beklerken öldürüldü

Pusat bacağından yaralanıp yere yığılırken silah sesini duyup kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.