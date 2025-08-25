Zafer Bayramı Emre Aydın ile kutlanacak

Zafer Bayramı Emre Aydın ile kutlanacak
Yayınlanma:
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Alanyalılar ise Zafer Bayramı'nı Emre Aydın ile kutlayacak.

Antalya'da, Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak fener alayı düzenlenecek.

Yürüyüş, saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Atatürk Caddesi-Bostancıpınarı Caddesi ve Rıhtım Caddesi üzerinden devam edecek yürüyüş, Eski Belediye Binası arkasında bitecek. Vatandaşlar, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde bayram sevincini yaşayacak.

Yürüyüşün ardından ünlü sanatçı Emre Aydın konser verecek. Başta 2008 yılında kazandığı ‘Avrupa’nın En İyi Sanatçısı’ ödülü olmak üzere kariyerinde yüzlerce ödül alan ünlü sanatçı Aydın, saat 21.00’de Eski Belediye Binası arkasında Alanyalılar ile buluşacak.

emre-aydin.jpg

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN DAVET MESAJI

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenecek programlara tüm vatandaşları davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temellerinin atıldığı Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor olmanın gurur, coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Bu kutsal toprakları bizlere vatan olarak bırakan Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi, rahmet ve özlemle anıyorum. Birlik ve beraberlik ruhuyla Zafer Bayramı’mızı hep birlikte kutlamak için tüm halkımızı 30 Ağustos Cumartesi günü Fener alayı yürüyüşümüze ve Emre Aydın konserimize davet ediyorum."

Kaynak:ANKA

