Zafer Bayramı Emre Aydın ile kutlanacak

Antalya'da, Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak fener alayı düzenlenecek.

Yürüyüş, saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Atatürk Caddesi-Bostancıpınarı Caddesi ve Rıhtım Caddesi üzerinden devam edecek yürüyüş, Eski Belediye Binası arkasında bitecek. Vatandaşlar, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde bayram sevincini yaşayacak.

Yürüyüşün ardından ünlü sanatçı Emre Aydın konser verecek. Başta 2008 yılında kazandığı ‘Avrupa’nın En İyi Sanatçısı’ ödülü olmak üzere kariyerinde yüzlerce ödül alan ünlü sanatçı Aydın, saat 21.00’de Eski Belediye Binası arkasında Alanyalılar ile buluşacak.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN DAVET MESAJI

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenecek programlara tüm vatandaşları davet ederek şu ifadeleri kullandı: