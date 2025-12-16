Yüzlerce kilo eti toprağa gömerek imha ettiler!

Yayınlanma:
Sultangazi'de ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinde satışa sunulan menşei belirsiz ve faturasız 300 kilogram kırmızı ve beyaz et toprağa gömülerek imha edildi.

İstanbul Sultangazi’de ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, menşei belli olmayan ve faturası bulunmayan 300 kilogram kırmızı ve beyaz et imha edildi.

Malkoçoğlu Mahallesi’nde bodrum katta hizmet veren işletmede Sultangazi İlçe Tarım Müdürlüğü ile belediye ekipleri tarafından yapılan denetimde, soğuk hava deposu ve vitrin dolaplarında satışa sunulan etlerin faturası ve menşei etiketinin olmadığı tespit edildi.istanbul-sultangazide-300-kilogram-kir-1065492-316168.jpg​​​​​​​

300 KİLO KIRMIZI VE BEYAZ ETİ TOPRAĞA GÖMEREK İMHA ETTİLER

İşletme sahibi Ş.Y.’ye ait olan işyerinde toplam 300 kilogram kırmızı ve beyaz ete el konuldu. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan ürünler ise Cebeci Mahallesi’ndeki Kurban Pazarı alanında açılan çukura gömülerek imha edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

