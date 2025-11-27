Halk sağlığıyla oynayanlara baskın: 5,4 ton et ürünü imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 il genelinde et, süt ve tavuk ürünleri gibi yüksek riskli gıdalara yönelik denetim seferberliği sürerken, Çanakkale'de "Alo Gıda Hattı"na gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Gelen şikayeti değerlendiren Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekipleriyle koordineli bir baskın planladı. Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan herhangi bir onay almadan, tamamen izinsiz ve mevzuata aykırı koşullarda et ve sakatat işlediği tespit edildi.

TONLARCA ÜRÜN İMHA EDİLECEK, TESİS MÜHÜRLENDİ

Denetim sırasında tesisin depolarında ve işleme alanlarında yapılan incelemelerde korkunç tablo ortaya çıktı. Ekipler; 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram kırpıntı et ve 50 kilogram hazırlanmış köfte ele geçirdi. Halk sağlığı için risk oluşturan bu ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, yasa dışı faaliyet gösteren işletme derhal kapatıldı. Tesisteki tüm ekipmanlar mühürlenerek üretim durdurulurken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, operasyonun detaylarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. 19 Kasım 2025 ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında 81 ilde süren yoğun denetimlere dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Antalya'da kaçak et operasyonu: Otobüsten çıkanlar pes dedirtti

"Bakanlığımızca rutin denetimlere ek olarak yürütülen resmi kontroller kapsamında, Alo Gıda Hattı’na yapılan ihbar neticesinde ilgili adrese baskın düzenlenmiştir. İşletmenin, Bakanlıktan onay almaksızın izinsiz et ve sakatat işleme faaliyeti yürüttüğü belirlenmiştir. Uygunsuz koşullarda faaliyet gösteren işletmede tespit edilen yaklaşık 5,5 tonluk ürüne el konulmuş ve imha süreci başlatılmıştır. İşletme kapatılarak ekipmanlar mühürlenmiştir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 'güvenilir olmayan gıda üretimi' yapıldığından dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."