Yürürken sırtına mermi isabet etti!

Yürürken sırtına mermi isabet etti!
Yayınlanma:
Tokatta cadde üzerinde yürürken bir anda yere yığılan Mert Akbulut’un sırtına isabet eden mermi ile vurulduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Akbulut’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tokat'ta bir yurttaş, yolda yürürken sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Silahlanmanın günden güne arttığı Türkiye'de, yurttaş can güvenliğinden endişe ediyor. Suç oranındaki artış ile suç işleyenlere verilen cezalar arasında doğru orantı bulunmaması kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Yoldan geçerken başına isabet eden kurşunla öldüYoldan geçerken başına isabet eden kurşunla öldü

Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Parkı yakınlarında meydana geldi. Mert Akbuyut, cadde üzerinde yürüdüğü sırada aniden yere yığıldı.

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Mert Akbulut, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YORGUN MERMİ İLE VURULDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cadde üzerinde mermi kovanı aradı. Yapılan değerlendirmelerde, Akbulut'un yürürken isabet eden 'yorgun mermi' ile vurulduğu anlaşıldı. Sırtından giren merminin vücudunun ön bölgesinden çıktığı saptandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavisi süren Mert Akbulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
'Kız meselesi' kavgasında 1 ölü 2 yaralı
'Kız meselesi' kavgasında 1 ölü 2 yaralı
Protokol yolunda sopalı sürücü dehşeti: Ehliyetine el konuldu
Protokol yolunda sopalı sürücü dehşeti: Ehliyetine el konuldu
KAAN konusunda anlaşamadılar: Dışişleri 'üretim yapılamayacak' derken Savunma Sanayii 'sıkıntı yok' dedi
KAAN konusunda anlaşamadılar: Dışişleri 'üretim yapılamayacak' derken Savunma Sanayii 'sıkıntı yok' dedi