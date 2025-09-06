Yoldan geçerken başına isabet eden kurşunla öldü

Diyarbakır'da meydana gelen olay yaşamın ne kadar ucuz olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi. 1 Eylül’de 02.00 sularında Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı mevkiinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma büyüdü ve silahlı çatışmaya dönüştü.

YOLDAN GEÇEN AZİZ'İN KAFASINA İSABET ETTİ

Kavgada tabancalardan birinden çıkan kurşun, o esnada yolda yürüyen 21 yaşındaki Aziz Ceng Sanu’nun başına isabet etti. Sanu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sanu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Aziz Ceng Sanu'nun cenazesi, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, bir şahsın olay yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldığı, görüntülerin silinmesi için de ateşe vererek yaktığı belirlendi. Delillerin yok edilmek istendiği anlar ise başka bir güvenlik kamerasına yansıdı.

3 KİŞİ SAKLANDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüphelilerin yaktığı kayıt cihazı, özel ekiplerin teknik çalışması sonucu onarılarak, içerisindeki görüntüler kurtarıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 saat geçmeden düzenledikleri operasyonla, olaya karışan 3 kişiyi saklandıkları adreste yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.