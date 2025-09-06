Yoldan geçerken başına isabet eden kurşunla öldü

Yoldan geçerken başına isabet eden kurşunla öldü
Yayınlanma:
Diyarbakır'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sırasında yoldan geçen 21 yaşındaki Aziz kafasına isabet eden kurşun nedeni ile hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da meydana gelen olay yaşamın ne kadar ucuz olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi. 1 Eylül’de 02.00 sularında Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı mevkiinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma büyüdü ve silahlı çatışmaya dönüştü.

silahli-kavgada-yoldan-gecerken-basina-k-899713-267337.jpg

YOLDAN GEÇEN AZİZ'İN KAFASINA İSABET ETTİ

Kavgada tabancalardan birinden çıkan kurşun, o esnada yolda yürüyen 21 yaşındaki Aziz Ceng Sanu’nun başına isabet etti. Sanu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sanu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Aziz Ceng Sanu'nun cenazesi, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

silahli-kavgada-yoldan-gecerken-basina-k-899708-267337.jpg

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, bir şahsın olay yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldığı, görüntülerin silinmesi için de ateşe vererek yaktığı belirlendi. Delillerin yok edilmek istendiği anlar ise başka bir güvenlik kamerasına yansıdı.

silahli-kavgada-yoldan-gecerken-basina-k-899706-267337.jpg

3 KİŞİ SAKLANDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüphelilerin yaktığı kayıt cihazı, özel ekiplerin teknik çalışması sonucu onarılarak, içerisindeki görüntüler kurtarıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 saat geçmeden düzenledikleri operasyonla, olaya karışan 3 kişiyi saklandıkları adreste yakaladı.

silahli-kavgada-yoldan-gecerken-basina-k-899710-267337.jpg

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Türkiye
Milas'ın ünlü emlakçısı arabasında ölü bulundu
Milas'ın ünlü emlakçısı arabasında ölü bulundu
İmamoğlu: Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum demiştim
İmamoğlu: Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum demiştim
Samandağlılar topraklarına sahip çıkıyor: TOMA eşliğinde sökülen ağaçları köylüler yeniden dikti!
Samandağlılar topraklarına sahip çıkıyor: TOMA eşliğinde sökülen ağaçları köylüler yeniden dikti!