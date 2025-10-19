Yurtta çamaşır yıkama ücretli oldu! Öğreniciler tepkili: "Okula verecek bir kuruş paramız dahi yok"

Yayınlanma:
Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt ücretlerinin yeniden ücretli hale gelmesi öğreniciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler, çamaşırlarını leğende yıkayıp kurutmaya başlarken, gelen tepkiler üzerine okul yönetimi çamaşır için burs burs vermeye başladı. Öğrenciler arasında kurulan dayanışma ağı kurulurken bir öğrenci, "Okula verecek bir kuruş paramız dahi yok" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2014 yılında ücretli hale geldikten sonra 2017’de ücretsiz olan yurt çamaşırhaneleri yeniden ücretli oldu.

Her yıkama için 200 TL ücret talep edilirken yönetim, diğer yurtlardaki çamaşır makinelerini de 1. Kuzey Yurdu’nda topladı.

OKUL YÖNETİMİ BURS VERMEYE BAŞLADI

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Bu uygulamayla Güney Kampüs’teki öğrencilerin de çamaşırlarını 1. Kuzey Yurdu’nda yıkaması gerektiği duyuruldu.

Habere göre, bu uygulamayı protesto eden öğrenciler çamaşırlarını leğende yıkayıp kurutmaya başladı. Uygulamaya tepkilerin çoğalmasıyla birlikte ise üniversite yönetimi, öğrencilerin çamaşırlarını yıkayabilmeleri için burs vermeye başladı.

"ÇAMAŞIRHANE DAYANIŞMASI" BAŞLADI

Okulun bursa kararı alması üzerine bazı öğrenciler “çamaşırhane dayanışması” başlattı. Üniversite çevresinde yaşayan öğrenciler, yurtlarda kalan öğrencilere evlerindeki çamaşır makinelerini açtığı belirtildi.

“'Biz birbirimize yeteriz' dedik”

Dayanışma hakkında konuşan bir öğrenci ise, “Okula verecek bir kuruş paramız dahi yok. Zaten bu kadar ekonomik bunalım içerisindeyken, maddi problemler altında ezilmemek için üst düzey çaba göstermemiz gerekirken okulun yaptığı hiç iyi olmadı. Bir de dalga geçer gibi burs başlatıp çamaşır yıkamamızı bile yardıma bağlamak durumunda bıraktılar bizleri. Öğrencileri konu çamaşır olduğunda bile yıpratmaya, yıldırmaya, okuldan vazgeçirmeye çalışan bu sisteme karşı bir dayanışma kuruldu. 'Biz birbirimize yeteriz' dedik. Çevrede yaşayan arkadaşlarımız da bu fikre uyum sağlama yönünde olunca böyle bir karar aldık.” şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

