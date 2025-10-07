Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!

Meteoroloji uzmanlarının günlerdir uyardığı fırtına ve yağış dalgası Türkiye’nin batı kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

YUNANİSTAN'DAN ÇIKTI ANKARA'YA GELİYOR

Yunanistan üzerinden gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle bakanlıklar ve valilikler teyakkuza geçerken, vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı. Sel ve su baskınlarına yol açması beklenen hava dalgası, komşu Yunanistan üzerinden Türkiye’ye doğru ilerliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Kütahya ve Bilecik çevreleri, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Konya'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN...

MGM'nin son verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kütahya ve Bilecik çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Konya'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIMA DİKKAT

MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.