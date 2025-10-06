İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları olası sel, su baskını ve dolu riskine karşı uyardı.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
SEL, SU BASKINI, YILDIRIM
Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul’da yarın 21-50 kilogram/metrekare aralığında olması tahmin edilen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu riski bulunmaktadır” denildi.
Açıklamada ayrıca, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.