Yumurtalık'ta Altın Koza heyecanı!

Bu yıl 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ön gösterimleri, Yumurtalık'ta sinemaseverleri yıldızlar altında bir araya getirdi.

Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Kılıç Parkı'nda düzenlenen açık hava gösteriminde, Demet Akbağ ve Nihal Yalçın'ın başrollerini paylaştığı "Kadın İşi Banka Soygunu" filmi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Festivalin geleneksel "Yazlık Sinemalar" etkinliği kapsamındaki gösterim, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, mısır ve gazoz ikramıyla renklendi.

Kalabalığın arasındaki yerini alan Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, şöyle konuştu:

"Altın Koza Film Festivali heyecanı ilçemizi sardı, sanki bir film setindeyiz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Zeydan Karalar’ın sürdürülebilir bir yapıyla hareket edip bugünlere ulaştırdığı festivali devam ettiren başta Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili'miz Güngör Geçer olmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na, Altın Koza Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü’ne, emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum."