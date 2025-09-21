Sinema sokağa indi! Ayvalık Film Festivali şehirle bütünleşti

Sinema sokağa indi! Ayvalık Film Festivali şehirle bütünleşti
Yayınlanma:
Ayvalık Uluslararası Film Festivali Direktörü Azize Tan, festivalin sinemayı şehirle bütünleştirdiğini söyledi. Tan, "Herkesin elinde kataloglar, birbirleriyle film sohbetleri yapıyorlar" diyerek festivalin şehirde yarattığı atmosfere dikkat çekti.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin 4. günü açılış konuşmasını Seyir Derneği Başkanı Azize Tan yaptı. Tan, festivalin şehirle bütünleşik kimliğine dikkat çekerek, "Festivalimiz hem şehre hem de sinemaseverlere büyük bir deneyim sunuyor" dedi.

"HER YERDEN BİR SİNEMACI YA DA BİR SEYİRCİYLE KARŞILAŞIYORSUNUZ"

Tan, festivalin kimliğine de dikkati çekerek, "Hayalimiz, Ayvalık gibi kendi ruhu olan bir şehirde sinemayı insanlarla buluşturacak bir festival düzenlemekti. Ayvalık'ın sokaklarında yürüyorsunuz, her yerden bir sinemacı ya da bir seyirciyle karşılaşıyorsunuz. Herkesin elinde kataloglar, çizelgeler, birbirleriyle film konuşuyorlar, film sohbetleri yapıyorlar" dedi.

ayvalik-uluslararasi-film-festivali-direktoru-azize-tan.jpg

Cannes'dan Berlin'e ödüllü filmler Altın Koza'da buluşuyor!Cannes'dan Berlin'e ödüllü filmler Altın Koza'da buluşuyor!

Festivalin şehirle bütünleşik yapısı katılımcılardan da övgü aldı. Genç sinema ekibiyle gerçekleştirilen atölyeler, yaratıcı süreçler ve sinemada zekânın yeri üzerine yapılan sohbetler, verimli ve düşündürücü bir deneyim sundu. Katılımcılar, "Türkiye’de böylesine organik bir şekilde şehirle bütünleşen festival görmek çok mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri, atölyeler ve sinema üzerine yapılan tartışmalarla 5. gününe hazırlanıyor.

Kaynak:ANKA

