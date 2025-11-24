Yüksek hesap tartışması cinayetle bitmişti: Baba ve oğlu öldüren avukat tutuklandı

Yüksek hesap tartışması cinayetle bitmişti: Baba ve oğlu öldüren avukat tutuklandı
Yayınlanma:
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde, 'fazla hesap' gerekçesiyle başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Avukat B.K., tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olayda avukatın ağabeyi de yaralanırken, gözaltına alınan şüpheli avukat tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Avukat B.K. (35), olaydan bir gün önce otelin restoranına gitti. Burada kendisine gelen hesabın fazla olduğu gerekçesiyle otel sahibi Nihat Özeler (47) ile tartıştı ve otelden ayrıldı.

GECE YARISI SİLAHLI BASKIN

Yaşanan gerginliğin ardından Avukat B.K., ertesi gün gece saat 02.30 - 03.00 sıralarında ağabeyi S.K. (37) ile birlikte yeniden otele döndü. Otel sahibi Nihat Özeler ve oğlu Abdulkerim Özeler (21) ile karşılaşan taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Avukat B.K., yanında bulundurduğu silahla baba ve oğluna ateş açtı.

avukat-tartistigi-otel-sahibi-baba-ile-1028632-305219.jpg

BABA VE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ AĞABEY YARALANDI

Silahlı kavgada otel sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında avukatın yanında bulunan ağabeyi S.K. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otelde çifte cinayet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdıOtelde çifte cinayet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdı

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilen Nihat Özeler ve oğlu Abdulkerim Özeler'in cenazeleri, akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki Şabaniye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

6922c951cf579f4e5063e02c.jpg

AVUKAT TUTUKLANDI

Olayın ardından yaralanan ağabey S.K. hastaneye kaldırılırken, cinayet şüphelisi avukat B.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan avukat B.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, cinayetle sonuçlanan kavga anlarının otelin güvenlik kameralarına da yansıdığı ve olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi