Otelde çifte cinayet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine avukat B.K., yanında bulunan silahla otel sahibi baba ile oğlunu vurdu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi avukat B.K. ile olay sırasında yanında olduğu öğrenilen ağabeyi, polis tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.