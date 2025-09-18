Yolda kalan araç tekrar çalıştırılmak istendi: Küle döndü

Yayınlanma:
Aydın'da seyir halindeyken duran otomobil, tekrar çalıştırılmak istendiği sırada alev alıp yandı. Sürücü kendisini otomobilden atarken, araç ise kullanılmaz hale geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken duran otomobil, sürücüsünün tekrar çalıştırmak istediği sırada alev alıp yanmaya başladı.

Saat 23.00 sıralarında Soğucak Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Mehmet Ç.’nin kullandığı 06 DS 8496 plakalı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada durdu.

yolda-kalip-tekrar-calistirilmak-istene-918307-272880.jpg

MOTOR KISMINDAN ALEV ÇIKTI

Sürücü, otomobili tekrar çalıştırdığı sırada motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyorOtomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Sürücü kendisini otomobilden atarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

yolda-kalip-tekrar-calistirilmak-istene-918306-272880.jpg

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında otomobilde patlama meydana geldi. Yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

