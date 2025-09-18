Yolda kalan araç tekrar çalıştırılmak istendi: Küle döndü
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken duran otomobil, sürücüsünün tekrar çalıştırmak istediği sırada alev alıp yanmaya başladı.
Saat 23.00 sıralarında Soğucak Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Mehmet Ç.’nin kullandığı 06 DS 8496 plakalı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada durdu.
MOTOR KISMINDAN ALEV ÇIKTI
Sürücü, otomobili tekrar çalıştırdığı sırada motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Sürücü kendisini otomobilden atarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında otomobilde patlama meydana geldi. Yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.