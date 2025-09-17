Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) bir raporuna göre, yüksek basınçlı yakıt sistemindeki yanlış bağlantı nedeniyle yangın riski bulunuyor ve bu da yakıt sızıntılarına yol açabiliyor. Sıcak motor parçalarıyla temas etmesi durumunda ise tutuşma riski bulunuyor.

HANGİ MARKA VE MODELLER ETKİLENİYOR?

Geri çağırma, Stellantis grubundaki Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia ve Alfa Romeo gibi birçok markayı kapsıyor. Etkilenen modeller ve üretim dönemleri aşağıdaki gibidir:

Bu geri çağırma araç sahipleri için ne anlama geliyor?

KBA, araç yangınları bildirildiğini ancak herhangi bir yaralanma olup olmadığının bilinmediğini belirtiyor. Geri çağırmanın tamamı resmi olarak belgelenmiş ve kamuoyuna açıktır.

Onarım ve güvenlik

Servis, enjeksiyon sistemi içindeki yüksek basınç boruları ve yakıt rayındaki bağlantıları kontrol edip bu, olası yakıt sızıntılarını önlemek ve yangın riskini azaltmak içindir.