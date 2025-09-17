Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Stellantis otomotiv grubu, yakıt besleme sistemindeki bir montaj hatası nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 760 bin aracı geri çağırıyor; bunların 85 binden fazlası Almanya'da bulunuyor.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) bir raporuna göre, yüksek basınçlı yakıt sistemindeki yanlış bağlantı nedeniyle yangın riski bulunuyor ve bu da yakıt sızıntılarına yol açabiliyor. Sıcak motor parçalarıyla temas etmesi durumunda ise tutuşma riski bulunuyor.

arac-arizasi-nasil-anlasilir-1659355825-1678268386.png

HANGİ MARKA VE MODELLER ETKİLENİYOR?

Geri çağırma, Stellantis grubundaki Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia ve Alfa Romeo gibi birçok markayı kapsıyor. Etkilenen modeller ve üretim dönemleri aşağıdaki gibidir:

ekran-goruntusu-2025-09-17-195224.png

Bu geri çağırma araç sahipleri için ne anlama geliyor?

KBA, araç yangınları bildirildiğini ancak herhangi bir yaralanma olup olmadığının bilinmediğini belirtiyor. Geri çağırmanın tamamı resmi olarak belgelenmiş ve kamuoyuna açıktır.

Onarım ve güvenlik

Servis, enjeksiyon sistemi içindeki yüksek basınç boruları ve yakıt rayındaki bağlantıları kontrol edip bu, olası yakıt sızıntılarını önlemek ve yangın riskini azaltmak içindir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

