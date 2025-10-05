Yolda ilerleyen araca yumruk attı: Uyaranlara bıçak çekti!

Yolda ilerleyen araca yumruk attı: Uyaranlara bıçak çekti!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Sultangazi’de bir kişi, yol ortasında durarak sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda ilerlemeye çalışan aracın önünde duran kişi, otomobilin hareket etmesi üzerine sürücüye saldırmaya çalıştı; ardından da aracın camlarına vurdu.

Olay, dün gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yolun ortasında bekleyen bir kişi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Zaman zaman araçların arasında dolaşan ve el hareketleri yaparak yön gösteren kişi, bir otomobilin önünde durdu.

sultaaan-1.jpg

sultaaan-2.jpg

Trafikte dehşet anları kamerada: Önce silahla tehdit etti sonra yumruklayarak darbettiTrafikte dehşet anları kamerada: Önce silahla tehdit etti sonra yumruklayarak darbetti

KENDİSİNİ UYARANLARI BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Araç sürücüsünün hareket etmesi üzerine, şüpheli sürücüye saldırmaya çalışarak aracın camlarına vurdu.

Araç sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

sultan-5.jpg

sultan-1.jpg

Bu kez çevredekilerin kendisini uyarmasına sinirlenen kişi, belinden bıçak çıkararak vatandaşlarla tartıştı ardından da üzerlerine yürüdü.

sultan-3.jpg

sultan-4.jpg

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Çevredekiler yoldan uzaklaşırken, saldırganın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak:DHA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti