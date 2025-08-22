Trafikte dehşet anları kamerada: Önce silahla tehdit etti sonra yumruklayarak darbetti

Trafikte dehşet anları kamerada: Önce silahla tehdit etti sonra yumruklayarak darbetti
Yayınlanma:
Fatih’te trafikte çıkan tartışmada bir otomobil sürücüsü, taksi şoförünü elindeki silahla tehdit etti. Saldırgan sürücünün taksi şoförünü yumruklayarak darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

kaza.jpeg

O ANLAR KAMERADA

Elinde silahla otomobilden inen sürücü, taksi şoförünü tehdit edip yumruklayarak darbetti. Taksi şoförünü zorla aracına bindiren sürücü, kavgayı ayırmaya çalışanlara da bağırarak kendi aracına döndü.

kaza1.jpeg

Trafiğin açılmasıyla olay büyümeden sona ererken yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

kaza2.jpeg

kaza3.jpeg

Kaynak:DHA

