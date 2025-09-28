Yolculukları faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas, güne acı bir haberle başladı. S.G. yönetimindeki 07 BJA 029 plakalı otomobil ile D.M. idaresindeki 58 TK 133 plakalı otomobilin Kızılırmak Mahallesi mevkiinde çarpışmasıyla ortalık bir anda can pazarına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurda yığınına dönerken, yola savrulan parçalar facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araçlardan birinde bulunan Salih P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği o acı gerçeği tespit etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü S.G. ile aynı otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen M.P. ve F.P. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, acı haberi alıp kaza yerine koşan aile yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekerken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.