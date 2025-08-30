Yolcular içindeyken alev aldı

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi, Bağcılar Mahallesi Karacadağ Bulvarı’nda meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilmeyen belediyeye ait şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Otobüste hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.