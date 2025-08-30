Yolcular içindeyken alev aldı

Yayınlanma:
Diyarbakır’da belediyeye ait yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi, Bağcılar Mahallesi Karacadağ Bulvarı’nda meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilmeyen belediyeye ait şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Otobüste hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Yediemin otoparkında yangın paniği! Araçlar küle döndü
Yediemin otoparkında yangın paniği! Araçlar küle döndü
'Golani' suç örgütü üyesi 9 şüpheli tutuklandı: Örgüt yöneticisi de yakalandı
'Golani' suç örgütü üyesi 9 şüpheli tutuklandı: Örgüt yöneticisi de yakalandı
Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i selamladılar! SOLOTÜRK'ten zafer uçuşu
Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i selamladılar! SOLOTÜRK'ten zafer uçuşu