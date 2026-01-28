Yolcu minibüsü şarampole devrildi! 4 kişi yaralandı

Yolcu minibüsü şarampole devrildi! 4 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Bartın'da yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada minibüs şoförü ile minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Bartın'ın Dereköy köyü Kışla yolunda meydana gelen kazada bir yolcu minibüsü şarampole devrildi.

Sürücü hakimiyetini kaybetti: Kamyonet şarampole devrildi!Sürücü hakimiyetini kaybetti: Kamyonet şarampole devrildi!

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, saat 18.30 sıralarında Dereköy köyü Kışla yolunda meydana geldi. Bartın'dan Kışla köyü istikametine giden Erman Bayrak (55) yönetimindeki 74 AU 360 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

ŞOFÖRLE BİRLİKTE 3 YOLCU YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan C.B. (27), H.B. (32) ve C.B. (35) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerince minibüsten çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Türkiye
Üvey oğlunun bıçakladığı üvey baba 15 gün sonra öldü
Üvey oğlunun bıçakladığı üvey baba 15 gün sonra öldü
Malatya’da sokak satıcılarına operasyon
Malatya’da sokak satıcılarına operasyon