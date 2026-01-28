Yeni yapılan dairenin tavanı çöktü: Yürekler ağza geldi
Bursa'da inşaatı yeni yapılan binadaki dairenin tavanı çöktü. Olay anında uyuyan daire sakinleri panik yaşadı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapımı yeni tamamlanan binadaki dairenin tavanı çöktü. Olay anında uyuyan daire sakinleri panik yaşarken, çökme güvenlik kamerasına yansıdı.
YENİ YAPILAN DAİRENİN TAVANI YERLE BİR OLDU
Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi’nde bulunan site içerisinde yapımı yeni tamamlanan dairenin mutfak tavanı sabah saat 6.30 sıralarında yerle bir oldu.
Gelen su sesinin ardından asma tavanın çökmesiyle uyuyan daire sakinleri panik yaşadı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Tavanın çökme anı daire içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde önce bir su sesinin geldiği, ardından büyük bir gürültüyle asma tavanın çöktüğü görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
