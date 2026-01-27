Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi yaşamını yitirdi

Olay, saat 11.30 sıralarında Gözede Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan sanayi bölgesindeki bir inşaatta meydana geldi. Perde duvarın beton döküm işlemi sürdüğü sırada yapı henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. Çökme sonucu o esnada kalıp işlerini yürüten bir işçi, tonlarca ağırlıktaki beton ve kalıp malzemelerinin altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, göçük altında kalan kalıp işçisi Aslan Kurşun hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşçinin cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için ekiplerin yoğun çalışması devam ederken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İnşaat alanındaki güvenlik önlemleri ve çökmenin teknik nedeni mercek altına alındı.