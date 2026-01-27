Sürücü hakimiyetini kaybetti: Kamyonet şarampole devrildi!

Yayınlanma:
Karabük’te bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkeze bağlı Kapullu Mahallesi’nden 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi istikametine seyir halindeki U.K. idaresindeki 78 ABK 479 plakalı kamyonetin sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybedince meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi.

kaza-2.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

kaza.jpg

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

