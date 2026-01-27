Sürücü hakimiyetini kaybetti: Kamyonet şarampole devrildi!
Kaza, merkeze bağlı Kapullu Mahallesi’nden 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi istikametine seyir halindeki U.K. idaresindeki 78 ABK 479 plakalı kamyonetin sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybedince meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak soruşturma başlattı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)