Son dakika | Nijerya Cumhurbaşkanı Saray'da düştü

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinub, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tinub'ı Saray'da resmi törenle karşıladı.

MERDİVENLERDE AYAĞI TAKILARAK YERE DÜŞTÜ

Tinub'un, karşılama töreni esnasında yürümekte zorlanması dikkatlerden kaçmamıştı.

Tinub, Bakanlarla yaptığı selamlaşmanın ardından Saray merdivenlerini çıkmak üzereyken, ayağı takılarak yere düştü.

Nijerya Cumhurbaşkanı, çevredeki Bakan ve korumaların müdahalesiyle bir müüdet sonra düştüğü yerden kaldırıldı.

Tinub'un durumunun iyi olduğu gözlemlendi.

Hakan Fidan Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya gelecek

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Erdoğan ile Tinub görüşmesinde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin masaya yatırılması ve iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca, Tinubu’nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenleneceği öğrenildi.

Nijerya'da terör operasyonu: 55 ölü

BOLA AHMED TİNUBU KİMDİR?

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mart 1952’de doğdu. Siyasi kariyerine demokrasi yanlısı hareketler içinde başlayan Tinubu, 1999–2007 yılları arasında Lagos Eyaleti Valisi olarak görev yaptı.

Tinubu, Şubat 2023 tarihlerinde yapılan Nijerya devlet başkanlığı seçimlerinde, Nijerya Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

NİJERYA CUMHURBAŞKANI HASTA MI?

Cumhurbaşkanı Tinubu’nun sağlık durumuna ilişkin zaman zaman basında ve kamuoyunda çeşitli iddialar var.

Ancak Nijerya Cumhurbaşkanlığı makamı Tinubu’nun ciddi bir sağlık sorunu bulunduğunu reddediyor. Yetkili makamlar, sağlık durumuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Tinubu’nun görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bayo Onanuga, hastalık iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada Tinubu’nun sağlık sorunlarıyla ilgili söylentilerin temelsiz olduğunu belirterek, “Başkanın hiçbir sorunu yok, o iyi durumda. Her yerden çalışabilir” demişti.