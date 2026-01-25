Hakan Fidan Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya gelecek

Hakan Fidan Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya gelecek
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Nijeryalı mevkidaşı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara’da bir araya gelmeye hazırlanıyor. Görüşmenin temel eksenini, Nijerya’nın Batı Afrika’da 'bölgesel barışa sunduğu katkıların takdiri' ve iki ülke arasındaki 'stratejik bağların derinleştirilmesi' oluşturuyor.

Hakan Fidan’dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Hem Kürtlerin hem bölgenin lehineHakan Fidan’dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Hem Kürtlerin hem bölgenin lehine

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK GÜNDEMİ

Askeri ve savunma sanayi alanlarında iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer potansiyelin bulunduğuna dikkati çekmesi beklenen Fidan'ın, terör örgütlerine karşı mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemini vurgulaması öngörülüyor.

Gazze'deki ateşkesin korunması ve durumun iyileştirilmesi ile iki devletli çözümün hayata geçirilmesi hakkında İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleri olan Türkiye ile Nijerya arasındaki temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtmesi beklenen Fidan'ın, Somali'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuk çerçevesinde saygı duyulmasına ilişkin Türkiye ve Nijerya arasındaki görüş birliğinin mühim olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

