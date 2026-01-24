Hakan Fidan’dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Hem Kürtlerin hem bölgenin lehine

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK’nin silahsızlanmasını hedefleyen ve iktidarın “terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan, sürecin ilerlemesi için YPG’nin silah bırakmasının ve KCK’nin “illegaliteden çıkmasının” şart olduğunu vurguladı.

Fidan, YPG’nin silahsızlanmasının önemine ilişkin olarak, “Bizim en baştaki uyarı alanımız bir defa Terörsüz Türkiye'yle ilgili temel varsayımların yerli yerine oturtulması gerekiyordu. 'Türkiye'de terör eyleminde bulunmayacağım' diyerek Terörsüz Türkiye'ye erişmiyorsunuz. Örgütün sınırın öbür tarafında on binlerce silahlandırdığı insan dururken, niyetinden vazgeçmemişken sizin burada terörsüz kalacağınıza inanmanız kendi kendinizi kandırmak olur” açıklamasında bulundu.

Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Ateşkes uzatılacak mı?

KCK’nin illegaliteden çıkmasının gerekliliğine de dikkat çeken Fidan, şunları söyledi:

“Sadece PKK değil, KCK'nın altındaki bütün bileşenlerin illegaliteden çıkması gerekiyor. Terörsüz Türkiye, daha sonra Terörsüz Bölge olarak ifade edildi. Bu hem Kürtlerin hem bölgenin lehine olan bir konu. Birilerinin çıkıp biz terör bitsin, illegalite bitsin dedikçe sanki terörü ben yapıyormuşum gibi moral değerlerle üstümüze gelenler oldu. Anlatımı tersine çevirenler oldu. Maalesef bize yakın bazı insanların da bunu alıp bize geldiğini gördük. Ama Cumhurbaşkanımızın durduğu yeri biliyorum yıllardır. Kendisinden direktif aldık, çalıştık.”

Sürecin yürütülmesi sırasında kendisini yalnız hissedip hissetmediği sorusuna da yanıt veren Fidan, “Benim bildiklerimi bilselerdi bunlar da aynısını söylerlerdi, telkininde bulundum her zaman için kendime. Bazen kamuoyundaki değişik psikolojik algılama ve yönlendirmeler insanların bildiklerini söylemelerini de engelliyor. Benim öyle bir alışkanlığım hiçbir zaman olmadı. Biz bunun için büyütüldük. Başka ne zaman konuşacağız?” ifadelerini kullandı.