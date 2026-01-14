Nijerya'da terör operasyonu: 55 ölü

Nijerya Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, güvenlik güçlerinin Kogi ve Kwara eyaletlerinde teröristlere yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlediğini bildirdi.

Bazı teröristlerin teslim olmayı reddetmesi üzerine çatışmaların çıktığını belirten Hundeyin, "Kogi ve Kwara eyaletlerinde yürütülen operasyonlarda 129 terörist yakalandı, 55'i ise çatışmalar sırasında etkisiz hale getirildi. Bunlar doğrudan yaşanan silahlı çatışmalardı" dedi.

309 REHİNE KURTARILDI

Hundeyin, operasyonlarda onlarca teröristin de yaralı halde kaçtığını ve her iki eyalette belirlenen suçlulara ve teröristlere ait kamplardan 309 rehinenin kurtarıldığını ifade etti.

Operasyonların aylar süren istihbarat çalışmaları neticesinde planlandığına değinen Hundeyin, çok sayıda güvenlik kurumunun eş güdüm içinde görev yaptığını vurguladı.

Hundeyin, operasyonların sürdüğünü kaydetti.

NİJERYA'DA BOKO HARAM VE IŞİD SALDIRILARI

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.