Nijerya'da mayın patladı: 9 asker öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaleti Maiduguri-Gubio kara yolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen mayın patladı.

Nijerya ordusundan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, olay sonucu 9 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin yaralandığı bildirildi.

HENÜZ SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Patlamayı henüz üstlenen olmazken, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyelerinin, Borno'da sık sık saldırılar düzenlediği biliniyor.

BOKO HARAM'IN SALDIRILARINDA ON BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.