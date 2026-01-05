Nijerya'da pazar yerine terör saldırısı: 50 kişi öldü

Yayınlanma:
Niger'de bir pazara düzenlenen terör saldırısında en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya’nın Niger eyaletinde, Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji pazarına düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sırasında silahlı çete üyelerinin birçok sivili kaçırdığı ve pazardaki gıda ürünlerini gasp ettiği belirtildi.

Nijerya'da tekne faciası: 25 ölü, 14 kayıpNijerya'da tekne faciası: 25 ölü, 14 kayıp

Nijerya’da camiye intihar saldırısı: Ölü sayısı artıyorNijerya’da camiye intihar saldırısı

SIK SIK SİVİLLER HEDEF ALINIYOR

Ülkenin çeşitli bölgelerinde uzun süredir silahlı çeteler ve terör örgütleri Boko Haram ile IŞİD’ın Batı Afrika kolu ISWAP, sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alıyor. Nijerya’da fidye amacıyla insan kaçırma suçları idam cezasıyla cezalandırılsa da bu tür saldırılar sıkça yaşanıyor. Silahlı grupların genellikle köyler, okullar ve yolcuları hedef alarak fidye talep ettiği ifade ediliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

