Nijerya'da tekne faciası: 25 ölü, 14 kayıp

Yetkililerin verdiği bilgiye göre kaza, Cumartesi akşamı yerel saatle 20.00 sularında meydana geldi. Kuzeybatıdaki Jigawa Eyaleti’ne bağlı Adiyani köyünden hareket eden ve Yobe Eyaleti’ndeki Garbi bölgesine gitmekte olan büyük bir tekne, yolculuk sırasında devrildi.

Yobe Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Mohammed Goje, teknede toplam 52 yolcunun bulunduğunu belirtti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgedeki son durumu aktaran Goje, "Şu ana kadar 13 yolcu sağ olarak kurtarıldı, ne yazık ki 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 14 kişiyi bulmak için arama kurtarma operasyonları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Goje ayrıca, komşu kasabalardan gelen acil durum ekiplerinin, olay yerindeki yerel gönüllüler ve güvenlik güçleriyle birlikte çalışmalara katıldığını belirtti.

POLİSTEN "İHMAL" VURGUSU

Jigawa Eyaleti polisi olayı doğrularken, kazanın teknenin su alması sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Eyalet polis sözcüsü Lawan Adam, gece yolculuğu ve aşırı yükleme yasaklarının ihlal edildiğine dikkat çekti.

Adam, kazanın nedenine ve olası yasal sürece ilişkin şunları söyledi:

"Olay günü bölgede halk pazarı kurulmuştu ve kurbanlar ticaretlerini tamamlayıp evlerine dönüyorlardı. Gece yolculuklarını ve aşırı yüklemeyi yasaklayan güvenlik yasaları göz ardı edilmiş. Eğer tekne sürücüsü kazadan sağ kurtulursa, ihmal suçundan yargılanacak."

YAKINLARI ALARM VERDİ

Adiyani köyü sakinlerinden Babagana Shettima, yaptığı açıklamada, kayıpların hem kendi köyünden hem de teknenin varış noktası olan Yobe’den kişiler olduğunu belirtti. Shettima, olayın ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı:

"Tekne varması gereken saatte gelmeyince yolcu yakınları durumdan şüphelenerek alarm verdi. Daha sonra teknenin yolun yarısında alabora olduğu anlaşıldı. Dalgıçlar şu ana kadar bazı cesetleri sudan çıkardı."

Güvenlik Önlemleri Yetersiz

Su taşıtlarının genellikle yeterli güvenlik önlemleri olmadan çalıştığı Nijerya'da, ölümcül tekne kazalarına sıkça rastlanıyor. Ülkenin orta kesimindeki Niger Eyaleti'nde geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan benzer bir olayda, aşırı yüklü bir teknenin ağaç kütüğüne çarpıp batması sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.