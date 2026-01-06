Nijerya’da Türk armatöre ait gemiye kokain baskını: 22 denizci gözaltında

Nijerya Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı (NDLEA), Lagos’taki Apapa Limanı’nda düzenlediği operasyonda, Türk armatörlüğüne ait bir kuru yük gemisinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 31,5 kilogram kokain bulunurken, gemide görev yapan 22 kişi gözaltına alındı.

LİMANA VARIŞTAN SONRA OPERASYON

NDLEA tarafından yapılan açıklamaya göre, Marshall Adaları bayraklı MV Aruna Hülya adlı gemi, Brezilya’nın Santos Limanı’ndan yola çıkarak Lagos’taki GDNL Terminali’ne yanaştıktan sonra 2 Ocak 2026 tarihinde aramaya alındı. Yapılan incelemelerde uyuşturucu maddeler geminin 3 numaralı ambarında olduğu belirtildi.

Yetkililer, gemi kaptanı Sharma Shashi Bhushan dahil olmak üzere tamamı Hindistan vatandaşı olan 22 denizcinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

GEMİ TÜRK ŞİRKETİNİN FİLOSUNDA

Haberdenizde.com'un haberine göre uluslararası denizcilik kayıtlarına göre MV Aruna Hülya, İstanbul merkezli Aruna Shipping (Aruna Denizcilik) mülkiyetinde bulunuyor. 2012 yılında inşa edilen Supramax tipi dökme yük gemisi, yabancı bayrak taşımasına rağmen Türk bir şirket tarafından işletiliyor. Aruna Shipping filosunda benzer tonaj ve sınıfta başka gemiler de yer alıyor.

GÜNEY AMERİKA ÇIKIŞLI HATLAR YAKIN TAKİPTE

Yetkililer, Güney Amerika’dan Batı Afrika’ya uzanan deniz ticaret hattının son dönemde uyuşturucu kaçakçıları tarafından sıkça kullanıldığına dikkat çekiyor. Özellikle Brezilya çıkışlı seferlerin riskli görüldüğü belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda Lagos Limanı’nda farklı bir gemide görev yapan 20 Filipinli denizci de benzer iddialarla gözaltına alınmıştı. NDLEA ayrıca kısa süre önce limanda bir konteyner içerisinde yaklaşık 1 ton kokain ele geçirildiğini açıklamıştı.

Nijerya makamları, geminin ve mürettebatın adli süreç sonuçlanana kadar gözaltında tutulacağını belirtirken, Aruna Shipping tarafından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.