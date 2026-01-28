Kızıltepe'deki silahlı kavgada karar çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi’nde 26 Ocak'ta iki grup arasında çıkan ve 56 yaşındaki Suud Çeçen'in hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İki gün önce, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde, iki grup arasında kavga çıkmıştı. Suud Çeçen (56), S.Ç, A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) silahla yaralanmış, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Suud Çeçen müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.