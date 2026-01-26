Mardin’de dehşet anları! Hastane önünde silahlar konuştu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI!

Hastanenin içine de taşan olayda S.Ç. (56), A.Ç. (54), S.Ç. (24), D.Ç. (52) ve M.A. (30) yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

1 YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan 56 yaşındaki Suud Çeçen, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeçen’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

KURŞUNLAR ÇEVREDEKİ DÜKKANLARA İSABET ETTİ!

Ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların, çevredeki işyerlerine de isabet ettiği görüldü. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.