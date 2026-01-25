Esenyurt’ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Esenyurt’ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Esenyurt’ta iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada Aziz D. hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.

Yolda karşılaşan husumetliler birbirini bıçakladı: 2'si ağır 3 yaralıYolda karşılaşan husumetliler birbirini bıçakladı: 2'si ağır 3 yaralı

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

İddiaya göre, Aziz D.(30) ve arkadaşları parkta oturdukları sırada yanlarına daha önce aralarında husumet olan A.M. ve arkadaşları geldi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan A.M. yanında bulunan silahla Aziz D. ve arkadaşlarına ateş etti. Bu sırada diğer tarafın da saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı.

Silahlardan çıkan kurşunlar Aziz D., arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan A.M.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Aziz D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ağır yaralandığı belirlenen A.M. ile hafif yaralanan V.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

