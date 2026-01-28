Drift atıp sosyal medyada paylaştı: Cezası ağır oldu

Yayınlanma:
İzmir’in Karabağlar ilçesinde otomobiliyle drift atıp o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye, 33 bin 614 TL para cezası kesildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobille drift atan sürücüye 33 bin 614 TL para cezası kesilirken, ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Karabağlar ilçesi 5733 Sokak üzerinde M.R.K. (27) adlı sürücünün, 35 KVK 60 plakalı otomobiliyle drift attığı o anları 24 Ocak tarihinde sanal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede araç sürücüsünün kimliği tespit edildi.

ARAÇ SAHİBİNE EDİLDİ

Sürücüyü yakalayan polis ekiplerinin görüntü kayıtlarını izlettirmesi üzerine M.R.K., olayın kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul etti. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift yapmak", "trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" suçlarından toplam 33 bin 614 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı.

Ayrıca hakkında TCK 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılan sürücü M.R.K. polis merkezine teslim edildi. Otomobilin ise başka bir kişiye ait olduğu tespit edilmesi üzerine araç gerçek sahibine teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

