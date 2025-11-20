Yola yağ döküldü! Araçlar birbirine girdi

Yayınlanma:
Kırıkkla'de yola dökülen yağ, 4 aracın karıştığı zincilerme kazaya neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yola dökülen yağ nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

YOLA DÖKÜLEN YAĞ KAZAYA NEDEN OLDU

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda Şehit Şükrü Ceylan Köprülü Kavşağı’nda başka bir araçtan yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan T.K. idaresindeki otomobil, bariyere çarptı.

kirikkalede-zincirleme-kaza-4-yarali-1025027-304178.jpg

Arkadan gelen M.D. kontrolündeki otomobil ile F.T. yönetimindeki cip ve H.C. idaresindeki otomobil de birbirlerine çarptı. Kazada sürücü T.K. ile otomobillerde bulunan H.S., C.C. ve H.C.C. yaralandı.

İhbarla kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

kirikkalede-zincirleme-kaza-4-yarali-1025031-304178.jpg

Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi! Feci kazada ölü ve yaralılar varDiyarbakır'da 5 araç birbirine girdi! Feci kazada ölü ve yaralılar var

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bir süre trafiğe kapanan köprülü kavşak, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

