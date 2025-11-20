Yola yağ döküldü! Araçlar birbirine girdi

Kırıkkale'de yola dökülen yağ nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

YOLA DÖKÜLEN YAĞ KAZAYA NEDEN OLDU

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda Şehit Şükrü Ceylan Köprülü Kavşağı’nda başka bir araçtan yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan T.K. idaresindeki otomobil, bariyere çarptı.

Arkadan gelen M.D. kontrolündeki otomobil ile F.T. yönetimindeki cip ve H.C. idaresindeki otomobil de birbirlerine çarptı. Kazada sürücü T.K. ile otomobillerde bulunan H.S., C.C. ve H.C.C. yaralandı.

İhbarla kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bir süre trafiğe kapanan köprülü kavşak, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.